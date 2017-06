Diocese nega venda de antigo seminário no Funchal

A notícia divulgada pelo Funchal Notícias indicava que estariam a decorrer negociações adiantadas e que a venda do prédio em causa poderia ser formalizada em breve.

Várias reações negativas e de crítica surgiram nas redes sociais, incluindo de alguns membros do clero local, facto que obrigou o gabinete de comunicação da Diocese do Funchal a tomar posição sobre o assunto.

“Tendo em vista repor a verdade sobre notícias publicitadas recentemente este Gabinete esclarece que a Diocese do Funchal não irá proceder à venda do Seminário da Encarnação, nem nunca participou em negociações com essa finalidade”, refere o comunicado