Dinamarca: Taxas de juro negativas, salários galopantes e poupança a crescer

Após cinco anos de taxas negativas, os dinamarqueses estão mais ricos, avança o “elEconomista”. Prova disso são os salários que não param de crescer, o valor das casas que não pára de subir e a taxa de desemprego que se situa abaixo dos 6%.

No entanto, são poucos os que decidem investir dentro do país. Apesar dos depósitos bancários não renderem nada e alguns até cobram aos clientes para manter lá o seu dinheiro, a verdade é que os dinamarqueses optam por depositar as suas poupanças.

De acordo com os últimos dados publicados pelo banco central do país, os depósitos ascendem a aproximadamente 115.000 milhões de euros, num país cuja densidade populacional é de 5,6 milhões de pessoas. As famílias dinamarqueses são as que mais têm contribuído para o aumento do preço das habitações e do mercado das ações.