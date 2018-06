Dimas Gimeno vai ser destituído da presidência do El Corte Inglés

O grupo Corte Inglés está a trabalhar na substituição de Dimas Gimeno na presidência do grupo distribuidor e os seus conselheiros negociaram durante os últimos dias o futuro esquema de administração. Fontes próximas do grupo, citadas pelo jornal ‘Cinco Dias’, negam que haja algum acordo com Gimeno para escolher o nome do seu sucessor: “Dimas Gimeno será demitido na próxima semana”, afirmam essas fontes, que confirmam uma negociação dentro no interior do conselho de administração, mas, em qualquer caso, sem a participação do presidente.

Os conselheiros do grupo querem chegar ao conselho extraordinário que se realizará na próxima semana, e em que Gimeno será demitido, com o nome do seu sucessor já definido. Todos os olhos estão voltados para a mesma pessoa: Jesus Nuño de la Rosa, um dos dois CEOs que a empresa possui atualmente.

O conselho discute duas formas possíveis de gestão: a atual, baseada num presidente e dois CEOs, e a de um presidente executivo e um diretor executivo. Qualquer que seja o cenário escolhido, ambos, Nuño de la Rosa e Víctor del Pozo, manterão as suas funções executivas, de modo a que o primeiro só será presidente se mantiver essas atribuições.