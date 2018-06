Digitalização pressiona mercado laboral e inflação

A transformação digital e tecnológica foi um dos temas em destaque no Fórum BCE, que se realizou esta semana em Sintra e cujo tema foi fixação de preços e salários.

“A digitalização abriu novos caminhos para a prestação de serviços, aumentou a transparência dos preços entre os fornecedores e facilitou novos métodos de fixação de preços. Mas também pode contribuir para a fragmentação dos mercados de trabalho, o que pode influenciar a fixação de salários”, afirmou o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, na noite inaugural do evento, na segunda-feira.

A instituição tem apontado a recuperação económica e consequente robustez do mercado de trabalho na Europa, em níveis pré-crise. No entanto, a subida dos salários não tem acompanhado o aumento do emprego, levando a preocupações sobre a subida da inflação.