Digitalização dita ritmo na consolidação da confiança

À semelhança do que está a acontecer nos restantes setores relevantes para a economia nacional, “os principais desafios para este setor prendem-se com a digitalização e com o talento”, defende Rui Martins, Assurance Leader da EY. Em seu entender, uma auditoria moderna, para ser eficiente, “exige uma elevada capacidade de integração com os sistemas dos clientes e um forte investimento em ferramentas e em recursos que permitam processar elevados volumes de informação e extrair evidências de auditoria desses processos”. Em paralelo, o ritmo de evolução dos modelos de negócio dos clientes e a sua crescente dependência de tecnologia tornam mais complexa a avaliação de risco e o desenho de testes. Por outro lado, defende que a atividade de auditoria atravessa atualmente um período de grande evolução na regulação. “A adaptação a um novo regulador e a um aumento significativo das exigências de ‘compliance’ tem sido desafiante, quer pela pressão adicional que coloca em matéria de atração de recursos, quer pelos investimentos adicionais que exige a nível de backoffice”, conclui.

Quanto ao mercado, e ao que dita a procura, Rui Martins dá nota de que o novo enquadramento acentuou a segmentação: “o nível de responsabilização do lado dos clientes também aumentou, mas isso é mais visível nas entidades de interesse público”. Para muitas empresas, assegura, a auditoria “é um serviço ‘comoditizado’, em que o preço é a única variável de decisão e que são pouco sensíveis ao nível de exigência acrescido aos auditores. Felizmente, muitos clientes valorizam o papel do auditor enquanto linha adicional de defesa para os acionistas e demais stakeholders”.

Mas no que concerne a desafios, a crescente internacionalização do tecido empresarial português também um lugar de destaque. Para Paulo André, Managing Partner da Baker Tilly, a aposta no exterior, exige uma maior cobertura geográfica e equipas mais alargadas, tanto em dimensão como em especialização. Logo, “a integração das pequenas auditoras, em networks internacionais, permite uma resposta abrangente, posicionando-as em muitos segmentos do mercado, como alternativas credíveis às chamadas ‘Big4’”, realça ainda. Por outro lado, não deixa de salientar desafios como a capacidade de repercutir nos honorários, o trabalho adicional que as responsabilidades adicionais, resultantes das novas regras que regulamentam a profissão, exigem dos auditores; ou ainda a implementação de novas ferramentas e conhecimentos em novas áreas como o ‘Data Analytics’, ‘Big Data’ ou ‘IT Risks’. Com os clientes a procurar a partilha de experiências e sugestões de melhoria das práticas e procedimentos relacionados com os negócios e operações, as auditorias têm de ser, cada vz mais, eficientes, focadas no risco com as Due Diligences’a assentar em modelos de ‘Data Room’.