Dieselgate: detenção de CEO da Audi provoca queda de 2,6% nas ações do construtor automóvel

Os mercados financeiros reagiram com perdas à detenção do diretor executivo da Audi, do grupo Volkswagen, esta segunda-feira, envolvido no chamado escândalo “diselgate”, em que construtores automóveis manipulavam os resultados das emissões poluentes dos veículos que fabricam.

Rupert Stadler, presidente executivo da Audi, do grupo automóvel Volkswagen, foi detido esta segunda-feira na Alemanha.

Os títulos da fabricante de automóveis alemã reagiram com uma desvalorização de 2,66%, para 156,78 euros.