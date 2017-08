Diesel por ecológicos: Volkswagen pode promover troca de veículos em Portugal

A Sociedade de Importação de Veículos Automóveis (SIVA) está a estudar a criação de incentivos para trocar automóveis diesel antigos por novos veículos mais ecológicos em Portugal. Ao Jornal de Negócios, o diretor de comunicação da distribuidora das marcas pertencentes ao grupo Volkswagen referiu que a equipa está “neste momento a estudar esse assunto e divulgaremos a nossa posição em devida altura”.

A informação agora avançada surge uma semana depois da marca alemã ter anunciado que iria introduzir incentivos de até 10 mil euros na Alemanha para a troca de veículos a diesel antigos, de qualquer marca, por novos carros da Volkswagen. Também o Financial Times relatou hoje que nas próximas horas o mecanismo pode expandir-se até ao mercado do Reino Unido.

Tratam-se de viaturas ecológicas, ou seja, mais amigas do ambiente, é o que destaca o grupo alemão que com esta vantagem comercial pretende incentivar a um maior cuidado com as cidades, como por exemplo, em termos de poluição. Esta é uma medida que ficou acordada pelos responsáveis do setor automóvel e políticos, durante a “cimeira do diesel”, ocorrida na semana passada, na Alemanha.