Dicas para se tornar mais produtivo no trabalho

A produtividade no trabalho é um dos pilares do quotidiano para qualquer pessoa que trabalhe em troca de uma renumeração. Mas com tantas distrações que afectam a produtividade dos trabalhadores, torna-se urgente saber como evitá-las ou, pura e simplesmente, não lhes dar caso.

É provável que muito do seu tempo é passado na internet. Todos nós recorremos a ela antes, durante e depois do trabalho. O truque aqui reside em limitar a perda de tempo a navegar na internet quando deveria estar a ser produtivo. E a própria internet pode ajuda-lo: sites como o minutesplease.com ou keepmeout.com cronometram o tempo que pode aceder por dia às páginas que escolher. Assim, reduz a tentação de passar demasiado tempo nessas páginas e aumenta a sua produtividade.

Não abuse do café. O café é conhecido por estimular a produtividade, mantendo o trabalhador mais activo e com uma mente mais focada. No entanto, o consumo de café em demasia pode atrapalhar o processo de desintoxicação do fígado, dificultando a secreção de toxinas que podem avariar as capacidades de concentração dos trabalhadores.