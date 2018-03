Dias difíceis para Zuckerberg: como perder 7,7 mil milhões em 48 horas

Dois dos grandes milionários do setor tecnológico, Larry Ellison e Mark Zuckerberg, tiveram um péssimo dia. Ontem, dia 20 março, o fundador da Oracle perdeu cinco mil milhões de dólares, enquanto o criador do Facebook viu a sua fortuna emagrecer 2,7 mil milhões. A empresa de Ellison foi penalizada pela previsão de uma redução nas vendas.

Zuckerberg tem mais razões para se queixar. Na segunda-feira, dia 19 de março, já tinha levado um tombo de cinco mil milhões de dólares, quando os investidores reagiram da pior maneira ao escândalo da Cambridge Analytica, a empresa que usou indevidamente informação do Facebook para ajudar o candidato republicano Donald Trump a ganhar as presidenciais norte-americanas em 2016.

O caso já teve consequências, com a rede social mais famosa do mundo a perder mais de 64 mil milhões de dólares em bolsa em dois dias. De acordo com a revista Forbes, Zuckerberg é o 7º mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 66,8 mil milhões de dólares, enquanto Ellison é o décimo, com 58 mil milhões de dólares.