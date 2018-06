Diário do Mundial: Portugal quer dar passo para os oitavos no palco da final

O que esperar?

Depois do empate a três golos obtido in extremis contra a Espanha, naquele que foi até ao momento o melhor jogo deste mundial, Portugal procura esta quarta-feira pela hora do almoço vencer Marrocos e dar um importante passo para os oitavos-de-final do campeonato do mundo. Os marroquinos foram derrotados ao cair do pano por um auto-golo na jornada inaugural e sabem que uma derrota os atira praticamente para fora da competição. Portugal é favorito, mas terá de o mostrar em campo, perante uma seleção que não tem nada a perder e tudo a ganhar.