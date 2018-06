Diário do Mundial: Portugal começa o ‘mata mata’ contra ‘muralha’ do Uruguai

O que esperar?



Agora pode dizer-se que começa o mundial mais a sério. Quem perder vai para a casa. Portugal terá pela frente a única seleção que ainda não sofreu qualquer golo neste mundial e faz das bolas paradas ofensivas a sua principal arma. Um factor a ter em atenção pela equipa nacional. Com uma defesa feita por 3 centrais poderá ser pelas alas, que Portugal pode tentar criar perigo apostando na velocidade de jogadores com Gelson Martins ou Gonçalo Guedes.

Estrelas

No lado português, Cristiano Ronaldo é a maior referência da equipa. Apesar da grande penalidade falhada contra o Irão, o capitão da seleção continua a ser o segundo melhor marcador da prova, com quatro golos, apenas atrás do inglês Harry Kane que tem cinco ‘tentos’.

O Uruguai é uma seleção recheada de grandes jogadores, mas Luís Suárez é uma das maiores ameaças a Rui Patrício. O avançado do Barcelona já marcou por duas vezes neste mundial, contra a Arábia Saudita e Rússia.

Curiosidades

Estas duas seleções defrontaram-se pela primeira vez em 1966 num amigável disputado no estádio do Jamor, com triunfo português por 3-0. O segundo e último encontro aconteceu em 1972, na minicopa com um empate a um golo.



Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente a Portugal: Vitória: 2.90; Empate: 2.90; Derrota: 2.70 (Betclic).

Selecionadores

Fernando Santos pretende continuar o seu registo sem derrotas em fases finais deste género de competições. No outro lado estará Óscar Tabárez conhecido como ‘El Maestro’ orienta o Uruguai desde 2006 e no seu palmarés conta já com uma vitória na Copa América, em 2011.

Ranking FIFA

O campeão europeu é a quarta melhor seleção do mundo. Enquanto o Uruguai ocupa a 14.ª posição no ranking.

Além do Uruguai- Portugal, este é o outro jogo que pode acompanhar este sábado dia 30 de junho: