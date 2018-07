Diário do Mundial: O que acontece quando “Cafeteros” enfrentam “Três Leões”?

O que esperar?

Dada a qualidade individual, por um lado, e o jogo ofensivo, por outro, este deverá ser um jogo com sabor a golo. Os “cafeteiros” deverão apresentar-se com uma linha defensiva organizada e a procurar o contra-ataque. Já os ingleses deverão procurar manter a posse de bola e criar ataque organizados, com Lingard e Sterling no “leme”.

Para enfrentar a Inglaterra, também conhecida por “três leões”, Pékerman poderá alinhar a equipa num 4-3-3 e, embora seja previsível mostrar-se mais defensiva, o contra-ataque colombiano deverá focar-se na velocidade de Cuadrado. James Rodriguez está em dúvida para este jogo, devido a problemas musculares.

Para o jogo com a Colômbia, vulgo “cafeteros” Southgate deverá apresentar uma equipa alinhada em 3-5-2. A seleção inglesa tem grande qualidade ofensiva e um sector defensivo competente no jogo aéreo. A referência do ataque será Harry Kane, que é o melhor marcador com cinco golos apontados. Em dúvida está o defesa central John Stones, devido a lesão.

Estrelas

Colômbia: James Rodriguez é a grande fiugra dos “cafeteros” e é nele que os colombianos mais esperança depositam, para levar a Colômbia em frente neste Mundial.

Inglaterra: O avançado Harry Kane é o rosto dos golos ingleses. O jogador do Tottenham, de 24 anos, apontou 30 golos na última edição da Premier League. Neste Mundial já leva cinco. Outra figura da seleção inglesa é o médio Delle Ali, colega de Kane no Tottenham. Qualquer sucesso inglês deverá passar por estes dois.

Curiosidades

O último confronto entre colombianos e ingleses ocorreu em maio de 2005. Há 13 anos o resultado foi uma vitória da seleção inglesa por 3-2.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao encontro: Vitória da Inglaterra: 2.10; Empate: 3.15; Vitória da Colômbia: 4.05 (Betclic).

Selecionadores

O argentino José Pekerman orienta a Colômbia desde 2012, tendo levado a seleção ao mundial de 2014, no Brasil.

No banco dos “Três Leões” está Gareth Southgate, 47 anos, que treina esta seleção desde 2016. Chegou vindo da seleção sub-21 inglesa para o plantel principal e, agora, na Rússia, Southgate estreia-se em competições de seleções principais. Conta no seu palmarés com a conquista do famoso Torneio de Toulon, em 2016.

Ranking FIFA

Os ingleses estão no 12.º lugar do ranking, à frente de seleções do México, Holanda e Uruguai. Já a Colômbia encontra-se no 16º posto, à frente da Itália e Croácia, por exemplo.

Mais jogos esta terça-feira: