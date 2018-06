Diário do Mundial: ‘nuestros hermanos’ desafiados para um duelo ibérico em Sochi

O que esperar?

O primeiro grande jogo do Mundial 2018 é também um duelo ibérico que junta duas das mais fortes seleções do mundo. O campeão europeu tenta ganhar vantagem perante alguma instabilidade criada pela substituição inusitada do selecionador em Espanha a dois dias da estreia. Partida deverá ser marcada pelo equilíbrio pelo que não se espera que nenhuma das equipas arrisque tudo para vencer na estreia.



Estrelas

Do lado português, Cristiano Ronaldo é o nome maior mas muito se espera de médios como Bernardo Silva e João Mário. Para a grande estrela da Seleção portuguesa, esta é mais uma oportunidade para marcar um golo à ‘La Roja’, algo que nunca conseguiu na sua carreira.

A ‘Roja’, longe da “máquina de jogar futebol” que se sagrou campeão da Europa e do Mundo, destaca-se sobretudo pelo seu conjunto. No entanto, muito se espera do talento de jogadores como Isco, Marco Asensio, Koke e do poderio ofensivo de Diego Costa.

Curiosidades

A Espanha é a única campeã do mundo que iniciou a prova a perder um jogo (contra a Suíça em 2010).

Note-se que nos últimos quatro embates entre portugueses e espanhóis, a Espanha só venceu 1 das últimas 4 vezes em que defrontou a seleção nacional.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao duelo ibérico: Vitória: 4,10; Empate: 3,25; Derrota: 2,10 (Betclic).

Selecionadores

Fernando Hierro tomou posse como selecionador de Espanha a dois dias da estreia após a polémica que levou ao despedimento de Julen Lopetegui. Do outro lado está o selecionador campeão europeu Fernando Santos.

Ranking FIFA

O campeão europeu entra no Mundial 2018 como quarta melhor seleção do mundo. A Espanha ocupa a décima posição no ranking.

