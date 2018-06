Diário do Mundial: ‘Mannshaft’ joga sobrevivência frente aos suecos

O que esperar?

Depois da surpreendente derrota na primeira jornada contra o México, por 1-0, a Alemanha precisa de vencer a Suécia, para não ser eliminada na fase de grupos, e repetir o mesmo feito negativo da Itália (2010) e Espanha (2014). Por sua vez, a Suécia, derrotou a Coreia do Sul por 1-0 e uma vitória qualifica-os autoticamente para os oitavos-de-final. Jogo de alta pressão e risco para os alemães, que terão de lidar com a frieza nórdica.

Estrelas

Julian Draxler representa a criatividade e velocidade do meio campo ofensivo germânico. Pelos pés do jogador do PSG poderá estar a decisão do triunfo alemão. No lado da Suécia o também médio Albin Ekdal pauta o ritmo de jogo e por ele passa toda a dinâmica de ataque sueca.

Curiosidades

Este vai ser o quinto jogo entre as duas seleções a contar para jogos do mundial. A Alemanha leva vantagem no confronto por 3-1, com o único triunfo a ter lugar em 1958, no mundial na qual foi anfitriâ, vencendo nas meias-finais por 3-1.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao encontro: Vitória: 1,48; Empate: 4,20; Derrota: 6,50 (Betclic).

Selecionadores

Janne Andersson de 55 anos treina a seleção da Suécia desde 2016 depois da passagem por clubes locais. No outro lado está Joachim Löw orienta os alemães desde 2006, sendo o atual campeão do mundo.

Ranking FIFA

A Alemanha é a lider do ranking, enquanto a Suécia ocupa o 24º posto.

