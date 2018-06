Diário do Mundial: Messi obrigado a vencer para não ‘dançar o tango’ para fora do mundial

O que esperar?

Depois do surpreendente empate na ronda inaugural a um golo diante da Islândia, a Argentina sabe que tem de derrotar a Croácia, para não dizer adeus com “estrondo” ao mundial da Rússia. Os croatas venceram a Nigéria por 2-0 e sabem que vencendo asseguram desde logo a passagem para os oitavos-de-final e mesmo uma derrota, continua a deixar boas perspetivas de apuramento. Uma partida que se espera por isso bastante movimentada e com as duas equipas a procurarem o golo desde o apito inicial.

Estrelas

Lionel Messi é sem dúvida a grande estrela da Argentina e uma das maiores desta competição. A grande penalidade falhada contra os islandeses levou a imprensa argentina a tecer várias criticas ao jogador do Barcelona, que de certo quererá limpar a imagem já no encontro frente aos croatas.

No lado da Croácia, o médio Luka Modric é a figura de maior destaque e ajudou a sua seleção a derrotar a Nigéria marcando o segundo golo de grande penalidade. Pelos pés do jogador do Real Madrid passa toda a dinâmica ofensiva do futebol croata.

Curiosidades

A Croácia participa pela quinta vez como país independente em mundiais de futebol, já que até 1991 fazia parte da antiga Jugoslávia. A sua melhor prestação foi em 1998, no mundial disputado em França ao ficar na terceira posição. Por sua vez a Argentina conta já com dois títulos mundiais conquistados em 1978, como anfitriã e em 1986 no México e é atual vice-campeã mundial.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao encontro: Vitória: 2.00; Empate: 3,25; Derrota: 3,85 (Betclic).

Selecionadores

Jorge Sampaoli orienta a Argentina desde 2017 e conta no seu currículo com uma conquista da Copa América em 2015, ao serviço do Chile. No lado da Croácia, o selecionador Zlatko Dalic tem a sua primeira experiência como treinador principal, depois de ter sido técnico-adjunto da seleção de sub-21.

Ranking FIFA

A Argentina está nesta altura na quinta posição. Enquanto a Croácia fecha o top-20 do ranking.

Além do Argentina – Croácia, pode acompanhar estes jogos durante esta quinta-feira, dia 21 de junho: