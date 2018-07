Diário do Mundial: Ingleses e suecos procuram chegar às meias-finais quase 30 anos depois

O que esperar?



Duas equipas que fazem do poder físico a sua principal arma. Contudo a Inglaterra pela qualidade individual de alguns dos seus jogadores pode levar algum favoritismo, mas a Suécia já mostrou neste mundial que é capaz de complicar a vida às grandes seleções.

Estrelas

No lado da Suécia o também médio Albin Ekdal pauta o ritmo de jogo e por ele passa toda a dinâmica de ataque sueca.

O avançado Harry Kane é o melhor marcador do mundial com cinco golos. O jogador do Tottenham, de 24 anos, apontou 30 golos na última edição da Premier League.

Curiosidades

Há quase 30 anos que as duas seleções não chegam às meias-finais de um campeonato do mundo. No lado da Inglaterra aconteceu em 1990 em Itália, enquanto a Suécia semi-finalista quatro anos depois, nos Estados Unidos.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao encontro: Vitória da Inglaterra: 1.85; Empate: 3.20; Vitória da Suécia: 4.75 (Betclic).

Selecionadores

Janne Andersson de 55 anos treina a seleção da Suécia desde 2016 depois da passagem por clubes locais.

Gareth Southgate, 47 anos, treina a seleção de Inglaterra desde 2016. Chegou vindo da seleção sub-21 inglesa para o plantel principal e agora, na Rússia estreia-se em competições de seleções principais. No lado da Suécia

Ranking FIFA

Os ingleses estão no 12.º lugar do ranking, enquanto a Suécia encontra-se doze posições acima no 24º posto.

Este sábado poderá também assistir: