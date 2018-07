Diário do Mundial. Eliminar o anfitrião: espanhóis querem fazer o que nunca foi feito

O que esperar?



A Espanha antiga campeã do mundo tem pela frente a seleção da casa. Os russos ficaram no segundo lugar do grupo A, com os espanhóis a vencerem o grupo B, onde estava Portugal. A seleção espanhola é favorita, mas a jogar em casa a Rússia sabe que o público pode ter uma influência extra motivacional nos seus jogadores. É de esperar uma Espanha com mais posse de bola e os russos a tentar explorar o contra-ataque.