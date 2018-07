Diário do Mundial: Croácia quer superar 1998, Inglaterra inspira-se em 1966

O que esperar?



A Croácia chega a esta meia-final depois de ter ultrapassado a anfitriã Rússia nas grandes penalidades, depois de um empate a 2-2 no fim dos 120’: os golos da equipa foram apontados por Kramaric e Vida. De relembrar que os croatas venceram a Dinamarca nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo. Neste jogo frente à Inglaterra, o treinador Zlatko Dalic deverá atuar em 4-2-3-1, todavia, com uma estratégia mais cautelosa.

A Inglaterra, por sua vez, chega a esta fase depois de ter ultrapassado de forma tranquila a seleção da Suécia, por 2-0. Nos oitavos-de-final desta competição, os ingleses ultrapassam a Colômbia nas grandes penalidades.

O Croácia-Inglaterra deverá ter a tendência para ser um jogo aberto, com vários lances de perigo, visto que as seleções possuem grande competência no ataque. Ainda assim, a seleção da Inglaterra deverá surgir mais dominante e com mais facildiade de criar lances para golo. Por outro lado, a seleção croata deverá atuar mais no contra-ataque, transição no qual é muito competente.

Estrelas

No lado da Croácia, o médio Luka Modric é a figura de maior destaque e ajudou a sua seleção a derrotar a Nigéria marcando o segundo golo de grande penalidade. Pelos pés do jogador do Real Madrid passa toda a dinâmica ofensiva do futebol croata.

O avançado Harry Kane é o melhor marcador do mundial com cinco golos. O jogador do Tottenham, de 24 anos, apontou 30 golos na última edição da Premier League.



Curiosidades

A última vez que a Croácia chegou a uma meia final do Campeonato do Mundo foi em 1998, quando foi eliminada pela seleção vencedora dessa edição, a França, por 2-1. Em 2018, Luka Modric e Rakitic tentam levar a seleção a outro patamar. Já a Inglaterra tem no seu palmarés um título mundial, conquistado em 1966. Só 12 anos depois voltou a uma final de um Campeonato do Mundo, mas perdeu o título para a a Argentina de Maradona. Desde então o historial inglês nesta prova é mediano. Em 2018, os ingleses vão tentar nova final, com novo desfecho.

A última vez que Croácia e Inglaterra se enfrentaram foi a setembro de 2009, num jogo que acabou com vitória ingles por 5‑1.

Vai uma Aposta?

Estas são as odds relativamente ao encontro: Vitória da Croácia: 3.45; Empate: 3.10; Vitória da Inglaterra: 2.25 (Betclic).

Selecionadores

No lado da Croácia, o selecionador Zlatko Dalic tem a sua primeira experiência como treinador principal, depois de ter sido técnico-adjunto da seleção de sub-21.

Gareth Southgate, 47 anos, treina a seleção de Inglaterra desde 2016. Chegou vindo da seleção sub-21 inglesa para o plantel principal e agora, na Rússia estreia-se em competições de seleções principais. No lado da Suécia

Ranking FIFA

Os ingleses estão no 12.º lugar do ranking, enquanto a Croácia fecha o top-20 do ranking.