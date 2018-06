Diário do Mundial: ‘cafeteros’ defrontam nipónicos na última ronda da primeira jornada da prova

O que esperar?

A última vez que estas duas seleções se defrontaram, os colombianos derrotaram os japoneses por 4-1, num jogo a contar para o Mundial do Brasil, em 2014.

A melhor campanha da história da Colômbia foi no Brasil’2014, onde ficou pelo quinto lugar da prova, no Brasil. Para o Mundial de 2018, os “cafeteros” qualificaram-se mesmo à tangente graças a um empate 1-1 contra a seleção do Peru na última jornada da fase de qualificação da zona sul-americana. Neste jogo, a seleção colombiana poderá apresentar um esquema tático mais defensivo, e a explorar as saídas em velocidade no contra-ataque, contando com a qualidade de James Rodriguez e a velocidade de Juan Cuadrado para tentar marcar golos.

O Japão, por sua vez, não tem qualquer registo histórico no Campeonato do Mundo. Em 2018, os nipónicos chegaram à Rússia após uma campanha de qualificação, relativamente, tranquila – em dez jogos conseguiu 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O ponto forte da formação japonesa está na velocidade dos jogadores Asano e Inui, mas também pelo hábito de jogadors como Honda e Okazaki concluirem jogadas de ataque com remates de meia distância.

Este jogo será atrativo para quem gosta de velocidade no futebol, uma vez que ambas equipas são conhecidas pela velocidade que empregam nas jogadas e ambas têm o hábito de atacar pelos flancos.

Estrelas

Colômbia: O médio James Rodriguez e os avançados Juan Cuadrado e Radamel Falcão são os jogadores de maior influência entre os “cafeteros”. Rodriguez e Falcão são bem conhecidos pelo público português, uma vez que passaram pelo FC Porto, bem como Juan Quintero, ex-FC Porto, e Santiago Árias, ex-Sporting.

Japão: Keisuke Honde e Shinji Kagawa são as grandes referências do futebol japonês.

Curiosidades

Na atual seleção colombiana apenas três jogadores jogam na Colômbia, concretamente Camilo Vargas, Abel Aguilar (Deportivo Calí) e José Cuadrado (Once Caldas). Entre os atuais 23 “cafeteros”, a média de idades é de 28,4 anos, acima da média das 32 seleções presentes na Rússia (28 anos).

O Japão não tem uma história significativa em Mundiais. Em 2018, os 23 nipónicos representam uma média de idades (28,6) também acima da média de idades da competição.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao duelo: 1.65 na vitória da Colômbia; 3.50 no empate; 5.50 na vitória do Japão (Betclic).

Selecionadores

A Colômbia tem o argentino Jsoé Pekerman, 68 anos, a orientar os 23 eleitos. Este é um treinador bastante experiente em competições internacionais de seleções. Apenas por uma vez treinou um clube, nomeadamente os mexicanos do Tigres e Toluca, entre 2007 e 2009. Conta no seu palmaré com presenças nos Mundiais de 2006 e 2014. é selecionador da Colômbia desde 2012.

A “comandar” a equipa nipónica está Akira Nishino, 63 anos, bastante reconhecido entre os japoneses pelas vitórias na primeira liga japonesa e na Liga dos Campeões asiáticos. É treinador do Japão desde abril de 2018. Nishino substituiu o experiente bósnio Vahid Halilhodzic, que fora demitido por alegadas falhas de comunicação com a equipa e federação nipónica. Esta é a segunda experiência de Akira Nishino com a seleção japonesa, que já tinha orientado há 22 anos nos Jogos Olímpicos de 1996.

Ranking FIFA

A Colômbia está no 16.º lugar do ranking FIFA, enquanto o Japão ocupa a 61.ª posição.



