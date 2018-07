Diário do Mundial: Brasil tenta evitar surpresa frente ao México de Herrera

O que esperar?

Após a eliminação de alemães, argentinos, espanhóis e portugueses, este é um jogo a observar com atenção. O “escrete” chega aos oitavos de final depois de ter vencido o grupo com sete pontos. Neymar e companhia chegam a este jogo com cinco golos marcados e apenas um sofrido. Esta é uma equipa que não costuma sentir dificuldades em abrir o marcador: marcou o primeiro golo em 12 dos últimos 15 jogos.

Já o México parte para desafio depois de ter ficado em segundo lugar no grupo F. Na fase de grupos os mexicanos surpreenderam ao vencerem a congénere alemã, por 1-0, e assumiram a liderança ao derrotar a Coreia do Sul. Essa liderança foi, no entanto perdida para os suecos no último jogo do grupo, com um desaire de 3-0. O México tem sido sempre eliminado nos oitavos de final do Mundial desde 1994.

Estrelas

Neymar Jr. é a grande figura do Brasil, acompanhado por Coutinho e Gabriel Jesus, e os adeptos brasileiros esperam que o ‘craque’ do Paris Saint-Germain leve a seleção à vitória.

No México o avançado Javier Hernández, mais conhecido por Chicharito, é a estrela da companhia, embora neste Mundial é Lozano a referência, após ter marcado o golo da vitória sobre a Alemanha. O veterano defesa central Rafael Márquez, 39 anos é outro dos símbolos da seleção, tendo sido o capitão nos últimos quatro mundiais. Em 2006, ao vencer a “Champions” pelo Barcelona, tornou-se no primeiro mexicano a conseguir o feito. Em destaque tem estado ainda Hector Herrera, capitão do Futebol Clube do Porto.

Curiosidades

As duas seleções não se defrontam desde julho de 2015, num jogo que terminou com a vitória do Brasil por 2‑0.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao encontro: Vitória do Brasil: 1.48; Empate: 7.75; Vitória do México: 4.10 (Betclic).

Selecionadores

Adenor Leonardo Bachi, conhecido no mundo do futebol por Tite, orienta o Brasil desde 2016 e o Mundial da Rússia é a sua primeira prova de seleções.

Do lado mexicano está o colombiano Juan Carlos Osorio, 57 anos. Selecionador desde 2015 tendo liderado esta seleção na última edição da Gold Cup, da Taça das Confederações e da Copa América.

Ranking FIFA

O Brasil está nesta altura na segunda posição, atrás da Alemanha. Já o México está na 15.ª posição, à frente das seleções da Holanda, Itália e Colômbia.

Mais jogos esta segunda-feira