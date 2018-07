Diário do Mundial: Brasil quer colocar ‘diabos vermelhos’ a dançar o samba

O que esperar?



Este é talvez o jogo que mais atenções atrai dos quartos-de-final deste mundial. Duas seleções que fazem do seu jogo ofensivo a sua identidade, com jogadores velozes e criativos, capazes de desequilibrar o encontro a qualquer momento. O problema é no sentido inverso: quando se trata de defender, principalmente a Bélgica mostra grandes debilidades ao nível do posicionamento dos jogadores.

O Brasil é favorito por todo o historial que tem na competição, mas numa altura em que a final está apenas a duas partidas de distância, os belgas tudo farão para continuarem em prova.

Estrelas

Neymar Jr. é a grande figura do Brasil e já leva dois golos marcados neste campeonato do mundo. O avançado brasileiro tem sido muito criticado pelas quedas constantes no relvado. Dos 360 minutos que já leva em campo Neymar Jr. passou 14 minutos dos mesmos no chão. No lado da Bélgica, o médio Eden Hazard continua a ser a principal referência da equipa. Pelos pés do jogador do Chelsea passa todo o processo ofensivo belga, e é dos seus pés que se esperam golos e assistências.

Curiosidades

Esta vai ser a quinta em que as duas seleções se vão defrontar e o saldo é claramente favorável aos brasileiros. Quatro jogos, quatro vitórias a última delas no mundial de 2002 organizado pelo Japão e Coreia do Sul, nos oitavos-de-final, por 2-0 com golos de Rivaldo e Ronaldo.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao encontro: Vitória do Brasil: 2.05; Empate: 3.30 ; Vitória da Bélgica: 3.60 (Betclic).

Selecionadores

Adenor Leonardo Bachi, conhecido no mundo do futebol por Tite, orienta o Brasil desde 2016 e o Mundial da Rússia é a sua primeira prova de seleções. Continua sem perder nenhum jogo a contar para provas oficiais. A única derrota foi num amigável com a Argentina.

No lado da Bélgica o técnico é Roberto Martínez que orienta os belgas há dois anos. É a sua primeira a treinar uma seleção nacional depois de ter passado pela liga inglesa. Tem como seu treinador adjunto, o antigo futebolista francês Thierry Henry.

Ranking FIFA

Neste encontro vão defrontar-se as duas seleções que ocupam os dois lugares mais baixos do pódio mundial. O Brasil está no segundo lugar, enquanto a Bélgica, ocupa o terceiro posto.

