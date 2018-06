Diário do Mundial: Brasil e Suíça jogam hoje o tudo ou nada

O que esperar?

Na terceira jornada do grupo E, o Brasil parte para o encontro com a Sérvia precisando apenas de um empate, uma vez que os sérvios têm um ponto a menos. Contudo, jogar para o empate, em teoria, nenhuma equipa o faz. Como sempre a “canarinha” deve procurar a vitória.

Já a Suíça deverá encontrar no jogo dificuldades defensivas, uma vez que segurar Neymar e Gabriel Jesus ou Philippe Coutinho é difícil. Mas o ataque sérvio pode fazer a diferença, pois tem marcado com regularidade: marcou golos em nove dos últimos dez jogos. Nos últimos 15 jogos que disputou, apenas conseguiu uma reviravolta nos quatro jogos em que sofreu o primeiro golo.

Estrelas

Neymar Jr. é a grande figura do Brasil, acompanhado por Coutinho e Gabriel Jesus, os adeptos brasileiros esperam que o ‘craque’ do Paris Saint-Germain leve a seleção à vitória.

Na Sérvia, as grandes individualidades são Milinkovic-Savic e Nemanja Matic. Ambos são figuras centrais no centro do meio-campo.

Curiosidades

O Brasil e a Sérvia não se defrontam desde o último Mundial, precisamente no Brasil, em 2014. A 6 de julho de 2014, o Brasil venceu a Sérvia por 1-0.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao encontro: Vitória da Sérvia: 6.50; Empate: 4.10; Vitória do Brasil: 1.50 (Betclic).

Selecionadores

Adenor Leonardo Bachi, conhecido no mundo do futebol por Tite, orienta o Brasil desde 2016 e o Mundial da Rússia é a sua primeira prova de seleções.

Do lado da Sérvia está Mladen Krstajic, 44 anos. O selecionador orienta a seleção nacional sérvia desde 2017, que é a sua primeira experiência enquanto treinador principal depois de quase duas décadas como jogador de futebol.

Ranking FIFA

O Brasil está nesta altura na segunda posição. Já a Sérvia ocupa o 34.º posto do ranking.

Mais jogos esta quarta-feira