Diário do Mundial: abram alas para alemães e brasileiros. Vêm aí os super-favoritos

O que esperar?

A seleção da Alemanha é a atual detentora do título de campeão do Mundo, depois de ter conquistado a o Mundial 2014, no Brasil. No primeiro jogo da 21.ª edição da prova, a equipa orientada por Joachim Löw apresenta-se, pela primeira vez, após 2014 sem os outrora imprescindíveis Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm e Per Mertesacker. A Alemanha é uma das seleções favoritas para ganhar o Mundial, a força em profundidade da equipa é notável. Ganhou a Taça das Confederações no verão passado, na Rússia, com metade da habitual equipa. Sem jogadores condicionados, Löw deverá impor um “onze” idêntico ao do último jogo de preparação dos germânicos, alinhado num 4-2-3-1, privilegiando a posso de bola e ataques organizados pelo “maestro” Mesut Özil.

O México participa no sétimo Mundial consecutivo, sendo que no último, disputado em 2014 no Brasil, terminou nas oitavos de final. Conta com 10 Golden Cup vencidas e uma Taça das Confederações no palmarés. O treinador Juan Carlos Osorio deverá quer apresentar uma defesa bem organizada e procurar jogar no contra-ataque. A tática deverá ser um 4-3-3.