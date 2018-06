Diário do Mundial: Argentinos não podem perder com nigerianos para chegar aos ‘oitavos’

O que esperar?

A Argentina está numa situação muito complicada neste Campeonato do Mundo, já que até este momento conseguiu conquistar apenas 1 ponto, num empate (1-1) frente à Islândia na primeira jornada. Os argentinos caíram com estrondo no último jogo, quando perderam frente à Croácia por 0-3. Para avançar na competição, os argentinos necessitam de vencer e esperar que os croatas não percam frente à Islândia.

A Nigéria parte para este jogo motivada depois de ter conquistado uma vitória sobre a Islândia, por 2-0, totalizando os primeiros três pontos na competição. Em caso de empate, os nigerianos ficam bem posicionados para avançar neste Campeonato do Mundo.

Estrelas

Do lado argentino, Lionel Messi é o nome incontornável. O jogador do Barcelona é o nome maior, mas também há qualidade reconhecida no avançado Kun Aguero, ou no extremo Ángel Di María (ex-Benfica) e na defesa em Nicolás Otamendi (ex-FC Porto).

Victor Moses, Ahmed Musa e Mikel John Obi são as estrelas da Nigéria.

Curiosidades

A última vez que estas duas equipas se defrontaram, em novembro de 2017, o jogo terminou com um expressivo 4-2 a favor da Nigéria.

Vai uma aposta?

Estas são as odds relativamente ao duelo: 1.55 na vitória da Argentina; 4.00 no empate; 5.75 na vitória da Islândia (Betclic)

Selecionadores

O chileno Jorge Sampaoli é o “timoneiro” da Argentina. A nível de seleções o técnico de 58 anos conta no seu palmarés uma Copa America, conquista no comando do Chile, em 2015.

O alemão Gernot Rohr, 64 anos, é o selecionador da Nigéria. O Mundial’2018 marca a estreia do alemão na maior competição da FIFA.

Ranking FIFA

A Argentina está na quinta posição, atrás de Portugal; a Nigéria encontra-se no 48.º lugar.

Mais jogos: