Diário da República vai ser verde por um dia

O Diário da República da próxima segunda-feira, 12 de junho, vai ser publicado em cor verde. Este é o tom que vai colorir a edição da 1ª série onde são publicadas as leis e demais atos normativos que emanam dos órgãos de soberania (Presidência da República, Assembleia da República, Governo e Tribunais.

A iniciativa foi definida no Conselho de Ministros que se realizou no dia Mundial da Floresta, a 21 de março, que aprovou a reforma florestal como uma prioridade da política do Governo e que assenta em três áreas de intervenção: gestão e ordenamento florestal, titularidade da propriedade e defesa da floresta nas vertentes de prevenção e de combate aos incêndios.

Recorde-se que o Diário da República deixou, em 2006, de ter suporte físico (papel) para se instalar no mundo virtual (computador/internet). E desde 22 de dezembro do ano passado assistiu-se ao acesso online integral, universal e gratuito, tendo ainda sido introduzido um mecanismo de pesquisa que já não depende da identificação concreta do diploma, assim como um sistema que permite às pessoas com deficiência visual ouvirem as legendas dos ecrãs de pesquisa para poderem entrar nos diplomas.

“Considerando que o Conselho de Ministros, na sua reunião de 21 de março de 2017, aprovou quatro decretos-leis sobre as florestas e que a edição da 1.ª série de 12 de junho de 2017 se destina, exclusivamente, à publicação de decretos-leis relativos a assuntos relativo às florestas (….) determina-se que a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., é autorizada a publicar o Diário da República de 12 de junho de 2017, na sua edição eletrónica, em cor verde”, lê-se no despacho gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Miguel Prata Roque, publicado na sexta-feira passada.

No âmbito da reforma florestal, as medidas aprovadas pretendem, segundo o Executivo, “proteger e promover os ativos de um recurso de enorme relevância estratégica para o desenvolvimento económico e para a sustentabilidade ambiental do país”.

Com o objectivo de potenciar o valor económico da floresta num quadro de sustentabilidade ambiental e territorial, o Conselho de Ministros aprovou, a 21 de março, um conjunto de medidas onde se insere a criação de um regime jurídico de reconhecimento das entidades de gestão florestal, que “deverão integrar uma área mínima de 100 hectares, da qual pelo menos 50% deverá ser constituída por propriedades com área inferior a 5 hectares”, a simplificação do processo de constituição das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), “fixando a sua área máxima em 20 mil hectares, reduzindo a mínima de 750 para 500 hectares, reduzindo de 50 para 25 o número mínimo de constituintes das ZIF, reduzindo de 100 para 50 o número mínimo obrigatório de parcelas de terreno que integram as ZIF”, explica o comunicado.

É ainda alterado o regime jurídico dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal, atribuindo-se aos municípios “uma maior intervenção nos processos de decisão relativos ao uso do solo, através da transferência efetiva de normas dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) para os Planos Diretores Municipais (PDM)” e foi aprovada uma Proposta de Lei que institui um regime de incentivos e isenções fiscais e emolumentares, que reduz as taxas sobre os lucros provenientes da atividade florestal e de um conjunto de benefícios fiscais em sede de IRC, IRS, IMT, Imposto de Selo e Mais-Valias, contemplando ainda uma redução de 75% do valor dos emolumentos para atos de registo de propriedades rústicas destinadas à exploração florestal.

Por Despacho do Ministro da Agricultura foi também decidida a criação da Comissão para os Mercados e Produtos Florestais (CMPF), com a missão de conciliar estratégias de regulação de mercado no que respeita aos recursos florestais. São assim tomadas medidas que visam a defesa da floresta, em especifico a aprovação da Proposta de Lei que revê o Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios e do Regime Jurídico das Ações de Arborização e de Rearborização.

O Executivo deu ainda ‘luz verde’ à criação do Programa Nacional de Fogo Controlado com o objetivo de regulamentar a realização de queimadas e o uso profissional do fogo na prevenção e combate aos incêndios.