Dia Mundial Sem Tabaco: Quanto vai poupar se deixar de fumar?

Segundo o estudo TGI realizado pela Marktest, em Portugal, estima-se que 18,9% dos cidadãos portugueses era fumador no ano passado. Destes, 53% fumam, no máximo, 10 cigarros por dia; 39% fumam mais do que 10 cigarros por dia e até ao máximo de 20 cigarros; e 8% fumam mais do que 20 cigarros por dia.

Embora este valor tenha diminuído ao longo dos anos, quer por falta de dinheiro ou de vontade dos fumadores, a verdade é que este número ainda é elevado. Mesmo com a colocação de imagens explícitas de doenças associadas ao consumo de tabaco nos maços, ainda existem portugueses que não deixaram, nem pensam em deixar, de fumar.

São diversas as políticas anti-tabágicas aplicadas pelos diversos governos por forma a incentivar os portugueses a deixar de fumar. A última lei a ser aplicada, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018, foi a proibição de consumo de tabaco aquecido em locais fechados, onde já não era permitido o consumo de tabaco tradicional e de cigarros eletrónicos.