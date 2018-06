Dia Mundial dos Oceanos celebrado com ciclo de conferências alusivas ao tema

O Dia Mundial dos Oceanos celebra-se a 08 de Junho, este ano com o lema “Prevenir a poluição plástica e encorajar soluções para um oceano saudável”.

De acordo com o programa distribuído pelo INDP, as actividades englobam ainda conferências nas escolas sobre a problemática do (micro) plástico nos oceanos, conferência sobre os oceanos nas universidades, exposição, visitas e acções de sensibilização.

O ponto alto ocorre no dia 08, com o acto central, na sede do INDP, em que se vai falar da “Oceanografia e pesca: do instrumental ao prático”, seguido da exposição sobre o INDP com tema “Química da vida”.