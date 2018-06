Dia Mundial do Ambiente: Como combater o desperdício alimentar e ajudar a carteira e o planeta?

Ao colocar os bens alimentares cujo prazo de validade está prestes a terminar à frente dos restantes no frigorífico, para serem consumidos em primeiro, pode estar a ajudar mais as suas poupanças e o planeta Terra do que aquilo que imagina. O Dia Mundial do Ambiente comemora-se esta terça-feira, dia 5 de junho, e o Economize reuniu neste artigo os conselhos da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco Proteste) sobre como aproveitar melhor os alimentos, entre os quais se encontram:

Distinguir entre data-limite de consumo (“consumir até…”) e durabilidade mínima (“consumir de preferência antes de…”)

Preparar as refeições em casa

Reaproveite as sobras para fazer outras refeições

“Se sobrar carne pode fazer empadão. Do pão pode fazer torradas ou tostas. Assados no forno ganham vida e cor ao juntar fruta. Neste caso, opte por fruta mais madura. Batidos e sumos são também uma boa opção para consumir a fruta madura”, exemplifica a Deco. A associação aconselha ainda a que o consumidor congele os alimentos que acha que não vai comer no dia seguinte ou nos outros dois. “Alguns frutos, como a banana ou a maçã, aceleram o amadurecimento dos restantes. Guarde-os numa fruteira separada”, acrescenta.

Como organizar o frigorífico?

Dispor os alimentos com prazo de validade mais perto do fim à frente

Porta – Ovos, manteiga, margarina, leite, água e sumos

Prateleira de cima – Iogurtes, queijo, compotas e maionese

Junto à serpentina de arrefecimento – Carne picada ou de aves (crua), fiambre, peixe, cozinhados, conservas abertas e bolos com creme

Gaveta – Fruta e legumes

No mundo Ocidental comemos muito, comemos mal e desperdiçamos muita comida. Esta é uma situação que não faz sentido num mundo onde um sexto da população mundial tem fome e onde um terço dos problemas ambientais advém da produção e consumo de alimentos. Esta produção e consumo, associados ao sistema alimentar dos países Ocidentais, está assente numa cultura em que se ignora a pressão sobre os ecossistemas, tanto pela exploração de recursos naturais, como pelos desperdícios gerados, e em que não se dá ênfase a questões de equidade, intra e inter-geracionais.

PERDA – Projeto de Estudo e Reflexão sobre o Desperdício Alimentar (CESTRAS – Centro de Estudos e Estratégias para a Sustentabilidade)