Dia Mundial da Produtividade: Teste se está prestes a esgotar a sua energia

Por ocasião do Dia Mundial da Produtividade, que se assinala esta quarta-feira, 20 de junho, o Economize lança um desafio aos leitores: testar até que ponto sabem medir a sua capacidade energética e perceber por que motivo é importante avaliar as condições de bem-estar.

O projeto de consultoria “The Energy Project”, que visa ensinar os cidadãos a trabalhar de uma maneira mais inteligente, tem uma série de dicas e sugere várias introspeções que o podem auxiliar. Para Tony Schwartz, um dos mentores do projeto e autor da obra “The Way We’re Working Isn’t Working”, defende que a produtividade pouco tem que ver com a quantidade de horas, mas sim com a energia que coloca nas horas em que se trabalha.

As quatro ideias chave do movimento. Faz check a todas?