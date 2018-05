Dia Mundial da Energia: Participe no Webinar Especial enviando as suas questões

Como é que o consumidor pode enfrentar as subidas dos preços da energia? Qual é a importância da eficiência energética para os consumidores? Que cuidados deve ter ao mudar de fornecedor? Sabe o que está a pagar na fatura da eletricidade? Estas são apenas algumas das questões que poderá esclarecer no webinar Especial Dia Mundial da Energia, realizado pelo Economize.

As dúvidas vão ser explicadas e esclarecidas por Miguel Sales Dias, Administrador da Agência para a Energia (Adene) e Carolina Gouveia, Jurista da associação de Defesa do Consumidor (Deco), num programa transmitido em direto no site e na página de Facebook do Economize, com transmissão em simultâneo na homepage do Jornal Económico, esta terça-feira, às 12h00.

Se tem alguma dúvida envie-nos por email para que seja respondida durante a emissão desta terça-feira, dia 29 de Maio. Pode enviar todas as questões para o seguinte email: economize@jornaleconomico.pt.