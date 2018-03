Dia Europeu das Vítimas de Terrorismo: em Portugal há um rede de apoio a vítimas e seus familiares

Relembrando os atentados na estação de comboios de Atocha, em Madrid, em 2004, foi designado o dia 11 de março como o Dia Europeu das Vítimas de Terrorismo. Este atentado atingiu centenas de pessoas de várias nacionalidades.

Em Portugal, a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, desde 2016, que tem vindo a apoiar vítimas, familiares e amigos de vítimas de atentados terroristas ocorridos no estrangeiro através da Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio (RAFAVH).

Este rede acompanha e apoia não só as vítimas diretas, no caso de homicídio na forma tentada, mas também os familiares e amigos que se sintam afetados pela prática dos crimes e que careçam de apoio especializado que a APAV pode proporcionar. Em 2017, a associação reforçou a presença enquanto organização que apoia vítimas de terrorismo, em território nacional e no estrangeiro. através de iniciativas como o seminário-debate sobre vítimas de terrorismo ou a presença em Dublin, na conferência da organização “Victim Suport Europe”, onde foi apresentado o trabalho feito pela APAV nesta matéria, junto de vários especialistas internacionais.

A APAV também continua a participar nos trabalhos da “Radicalization Awareness Network” (RAN) onde tem sido discutido aspetos das narrativas e contra-narrativas que baseiam os discursos de ódio e extremistas e no grupo internacional de peritos em apoio a vítimas de terrorismo “IFDIS – Meeting the needs of terrorism victims, de iniciativa do Victim Support Europe”.

O ano passado ficou ainda marcado pelo início do planeamento da APAV para dar resposta à possibilidade de ocorrência de um atentado terrorista em Portugal. Este plano está a ser organizado em concordância com as instituições que tem responsabilidade de acompanhar, prever e responder a um evento terrorista. Este plano estará pronto e operacional durante o primeiro trimestre de 2018.