Dia da Região vai homenagear 13 personalidades e instituições

O dia da Região vai homenagear este domingo 13 personalidades numa cerimónia que se realiza no Porto Santo.

Entre os agraciados vão ser distinguidos com Insígnias Autonómicas de Valor: Maximiano Sousa, conhecido como Max (a título póstumo), José Lino Pestana (a título póstumo), Maria Manuela Aranha da Conceição e Maria Inês Rodrigues dos Santos Guerreiro.

Com as Insígnias Autonómicas de Distinção teremos João António Filipe Pestana (a título póstumo), Amândio de Sousa, Maria Francisca Teresa Clode, Francis John Zino, José Cardina de Freitas Melim e ainda a Orquestra Clássica da Madeira.

Neste dia ainda serão agraciadas com Insígnias Autonómicas de Bons Serviços, Rui de Sande Mexia Aires de Campos de Barros Mendes (a título póstumo), Jorge Domingos de Jesus, Maria Martins Gonçalves Góis Ferreira e Maria João Machado de Ornelas Gonçalves Teixeira.

As Insígnias Gonoríficas madeirenses visam distinguir os cidadãos que se destacam “por méritos pessoais ou institucionais, atos, feitos cívicos ou serviços prestados” à Região. O Dia da Região será celebrado no Porto Santo.

No programa de celebrações do Dia da Região está incluído um certo de Luís Represas, no Porto Santo, com a Orquestra Clássica da Madeira tendo como maestro convidado Luís Andrade. A CDU vai aproveitar este dia para promover uma Festa – Comício sob o tema ‘Autonomia ao Serviço do Povo e dos Trabalhadores’ na Travessa do Rego no Parque de Estacionamento, (Antiga Serragem).