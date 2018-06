Dia da Criança: Três opções para multiplicar as poupanças dos filhos

Poupar para os filhos é uma opção de muitos pais que querem começar um pé-de-meia desde pequeno ou precaver despesas futuras, como educação. É necessário, no entanto, saber o que fazer a esse dinheiro que é posto de parte e que, muitas vezes, fica pelo menos 18 anos parado. Por isso, no dia da criança, a DECO desaconselha as contas-poupança e apresenta três alternativas com rendibilidades mais atrativas.

“Se quer multiplicar a poupança das crianças, tem de investir como gente grande nos produtos mais rentáveis. As tradicionais contas-poupança não são alternativa”, explica a Proteste Investe, divisão financeira da associação de defesa do consumidor.

“Nunca é demasiado cedo para começar a poupar para o futuro do seu filho. Seja para que possa estudar no estrangeiro daqui a uns anos, para comprar um carro ou para dar a entrada da sua primeira casa. Mas na ânsia de amealhar para os petizes, a maior parte dos pais acaba por recorrer às tradicionais contas poupança. E o seu rendimento, já se sabe, é pouco ou nenhum”, refere.

Nos casos das contas poupanças mais rentáveis, segundo dados da associação, os clientes poderão conseguir um retorno líquido de 0,4%. E este valor diz respeito às melhores opções. Assim, a Proteste Investe considera que estes produtos servem apenas como mealheiro para ir juntando o capital necessário para investir num produto realmente rentável.

Para escolher uma opção mais rentável, há que ponderar o tempo durante o qual tenciona manter a aplicação, o valor que tem disponível para aplicar, se pretende fazer reforços regulares de pequeno montante, o risco que se está disposto a correr, entre outras variáveis.

Tendo isso em conta, a Proteste Investe apresenta três soluções para multiplicar as poupanças das crianças:

Certificados do Tesouro Poupança Crescente

Esta é uma opção que não apresenta uma rendibilidade muito elevada, mas também tem um risco muito diminuto. Os Certificados do Tesouro Poupança Crescente (CTPC), ainda que sejam menos interessantes do que os anteriores Certificados do Tesouro Poupança Mais, são uma opção indicada para quem procura uma solução com capital garantido e pode prescindir de liquidez no primeiro ano. O montante mínimo exigido é mil euros, tem um prazo de sete anos e não permite reforços, ou seja, cada entrega posterior é uma nova subscrição de, pelo menos, mil euros.

Os CTPC pagam juros anuais a taxa crescente, que varia entre 0,75% e 2,25% brutos (0,5% e 1,6% líquidos). Se mantiver o produto durante os sete anos, obterá, pelo menos, 1% líquido ao ano. É possível que renda mais, pois, a partir do segundo ano, acresce à taxa de juro um bónus em função do crescimento do PIB nacional. A subscrição é feita nos CTT e não tem custos. Tem, no entanto, uma desvantagem: como apenas pessoas maiores de idade podem ser titulares, não pode ficar no nome da criança.

Seguro de capitalização Generali + Poupança

O seguro de capitalização Generali + Poupança é também um produto com baixo risco, especialmente indicado para crianças que estejam a cerca de cinco ou dez anos de resgatar o dinheiro. Como permite reforços regulares, pode servir de incentivo para as crianças contribuírem para a sua própria poupança. No caso de entregas mensais, o mínimo são 50 euros, sendo que não há comissões de subscrição ou entrega.

Nos últimos dois anos, este produto rendeu 2% e, em 2015, tinha rendido 3%. A taxa anual garantida não pode exceder os 4% e, no início do ano, a Generali define um limite mínimo correspondente ao valor resultante de 80% da média da taxa Euribor a 12 meses, do mês de dezembro no ano precedente. Para o ano de 2018, a taxa mínima garantida é 0,5%, mas pode render mais. A todos os contratos acresce ainda a participação nos resultados financeiros, no mínimo de 90%.

Fundo de investimento Optimize Seleção Base

Este produto é mais arriscado que os dois anteriores e implica um período temporal maior, mas poderá também oferecer retornos mais vantajosos. A Proteste Investe recomenda a escolha de um fundo misto (produto que investe em ações e obrigações) para pais que tencionam fazer entregas de pequeno montante e não tenham urgência em resgatar o dinheiro. Alerta, no entanto, que o capital não é garantido, nem mesmo na data do resgate.

“Para prazos superiores a cinco anos, esta é, decididamente, uma opção a considerar”, diz a associação. No caso da carteira Optimize Seleção Base (65% aplicada em fundos de ações e 35% em fundos de obrigações), por exemplo, rendeu 7,3% ao ano, nos últimos cinco anos, 6,1%, nos últimos dez. “Os pais mais ousados podem optar pela versão agressiva, que é mais rentável mas também mais arriscada. Para os mais avessos ao risco, a receita é a versão defensiva, com uma menor componente de ações”, acrescenta.