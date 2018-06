DGS quer prematuros como prioritários e urgências da visão reformuladas

A Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, que hoje entra em discussão pública, define como prioritárias as crianças prematuras com alto risco de desenvolver retinopatia e sugere reformular as urgências de Lisboa e criar uma nova no Algarve.

100604-N-4044H-022 QUY NHON, Vietnam (June 4, 2010) Royal Australian Navy Lt. Elizabeth Livingstone and Singapore army Maj. Paul Zhao, both doctors embarked aboard the Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH 19), perform cataract surgery on a Vietnamese patient aboard Mercy during a Pacific Partnership 2010 visit to Quy Nhon, Vietnam. Pacific Partnership is the fifth in a series of annual U.S. Pacific Fleet humanitarian and civic assistance endeavors to strengthen regional partnerships. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Eddie Harrison/Released)