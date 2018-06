Dez mortos e dez feridos em colisão frontal de dois veículos no centro da China

O acidente ocorreu na sexta-feira à noite, na província de Hunan, a sul da capital chinesa. De acordo com imagens do local do acidente, os dois veículos ficaram muito danificados e um deles parece ter saltado um separador central da autoestrada.

Excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, veículos com pouca manutenção e condutores cansados são as causas mais frequentes dos acidentes rodoviários na China.

Apesar das melhorias registadas ao nível da segurança rodoviária, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que perto de 260 mil chineses morrem todos os anos em acidentes de viação, incluindo muitos transeuntes, ciclistas e motociclistas.