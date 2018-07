Devolução do IVA às empresas é o apelo lançado pelo CDS-PP ao Governo Regional

A devolução do IVA, é o apelo deixado pelo CDS-PP ao Governo Regional, no sentido de baixar a carga fiscal sobre as empresas. Os centristas fazem essa sugestão tendo em conta os 13 milhões de euros, que foram recebidos a mais, pelo executivo, por via do IVA e dos Impostos sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), tendo por base o Boletim de Execução Orçamental.

“Tudo o que é arrecadado a mais, do que é orçamentado, é uma oportunidade única para o Executivo aproveitar a discussão e aprovação do Orçamento Rectificativo e devolver essa receita às empresas em prol da competitividade da nossa economia”, defendeu Rui Barreto, vice-presidente do CDS-PP Madeira, durante a visita de uma delegação dos centristas madeirenses à Expomadeira.

Rui Barreto diz que o CDS-PP tem sugerido, desde 2014, que se elimine a taxa extraordinária de 15% de agravamento no ISP, mas que a proposta tem levado sempre a rejeição do executivo madeirense.