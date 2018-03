Devo pagar (ou não) faturas com mais de 6 meses?

O que diz a lei sobre a prescrição de faturas de serviços públicos?

A prescrição do pagamento de serviços públicos prestados está estipulada na lei n.º 23/96, de 26 de julho. No artigo 10.º no ponto 1, a legislação refere que “o direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação”.

Quer isto dizer que o direito das empresas em cobrar dinheiro prescreve 6 meses após prestação de serviços, o que significa que o cliente não tem de pagar nada que lhe tenha sido fornecido há meio ano. A medida visa evitar casos de sobreendividamento entre os consumidores e incentivar a que os pagamentos sejam cobrados atempadamente.