Deutsche Bank vai pagar 7,2 mil milhões aos EUA, cerca de metade da multa inicial

O Deutsche Bank chegou a acordo para pagar 7,2 mil milhões de euros às autoridades norte-americanas e encerrar a investigação sobre a venda inaproriada de activos garantidos por hipotecas, um valor que representa cerca de metade do inicialmente exigido pelo Departamento de Justiça.

O acordo põe fim a um escândalo que ensombrou o banco alemão este ano, levantando mesmo a hipótese de um resgate público, provocou a ira dos acionistas e pesou no título. As ações do banco alemão sobem hoje 2,82%, mas acumulam um tombo de quase 19% este ano.

O Deutsche vai pagar um multa civil de 3,1 mil milhões de dólares, e 4,1 mil milhões de forma gradual a um fundo de apoio ao consumidor. A multa terá um impacto de 1,2 mil milhões de dólares no lucro, antes de impostos, deste trimestre, com o restante a ser obtido das reservas do banco, mas o alívio dado aos consumidores poderá pesar nas contas por vários anos.

O acordo “poderá ajudar no curto prazo porque resolve uma fonte importante de incerteza”, disse Michael Huenseler, um investidor na Assenagon Asset Management, que detém cerca de 0,8% das ações do banco, à Bloomberg. “Mas ainda assim, o valor é mais alto que muitos esperavam e vai pesar na rentabilidade a longo prazo”.

O Credit Suisse também anunciou que chegou a acordo com as autoridades americanas, e vai pagar 5,28 mil milhões de dólares, com a administração de Barack Obama a acelerar a finalização das investigações aos bancos que criaram e venderam os produtos ‘subprime’ que conduziram à crise financeira de 2008.