Deutsche Bank USA foi o único que chumbou nos testes de stress da Fed

Como parte do seu exame anual aos planos de capital dos maiores bancos em cenário adverso, o Conselho da Federal Reserve (Fed) nesta quinta-feira não se opôs aos planos de capital de 34 bancos e chumbou o plano de capital de um banco. A unidade norte-americana do alemão Deutsche Bank (DB USA Corporation) foi a entidade que falhou nos testes de stress da Fed, justificado por debilidade de factores de ordem qualitativa.

Nos testes do banco central dos EUA são tidos em conta fatores quantitativos, que incluem os rácios de capital projetados pelos bancos sob um cenário hipotético de stress económico e nos mercados financeiros, e fatores qualitativos, que incluem a força do plano de capital da instituição, que incorpora a gestão de riscos, controles internos e práticas de governance que suportam o processo de planeamento de capital. Foi nestes factores que o banco do Deutsche Bank nos Estados Unidos chumbou nos testes.

A Fed encontrou debilidades significativas nas capacidades ao nível dos dados e nos controlos que sustentam o processo de planeamento de capital, bem como fragilidades nas abordagens e pressupostos usados para estimar receitas e prejuízos em cenários de stress”, diz o relatório.

A Reserva Federal norte-americana anunciou os resultados da segunda fase dos testes de resiliência aos maiores bancos a operar nos EUA. Dos 35 analisados, 34 tiveram nota positiva.

Nos testes, conhecidos por Comprehensive Capital Analysis and Review, ou CCAR, que se realizam pelo oitavo ano consecutivo, são avaliados os processos de planeamento e adequação de capital dos maiores grupos bancários dos EUA, incluindo as ações de capital previstas pelos bancos, como pagamentos de dividendos e recompras de ações.

Níveis fortes de capital funcionam como uma proteção para absorver perdas e ajudam a garantir que as instituições bancárias têm capacidade de dar crédito hipotecário e crédito a empresas, mesmo em momentos de stress económico e financeiro.

Mesmo com desafios pontuais impostos por mudanças na lei tributária, os resultados da CCAR demonstram que os maiores bancos têm níveis de capital fortes e adequados, mesmo depois de fazer as distribuições de capital (dividendos) já aprovadas. Isto é manteriam a sua capacidade de emprestar mesmo em contexto de recessão severa, mesmo após distribuição de dividendos”, disse o vice-Presidente Randal K. Quarles.

Neste ano, 18 dos maiores e mais complexos bancos foram submetidos a avaliações quantitativas e qualitativas pela Fed. Os outros 17 bancos submetidos ao CCAR foram sujeitos apenas à avaliação quantitativa.

Os testes de stress divulgados esta quinta-feira incidem também sobre futuros cenários de recompra de ações e aumento dos dividendos.

O Conselho decidiu passar com condições os planos de capital tanto do Goldman Sachs quanto do Morgan Stanley e ambos manterão os seus dividendos nos níveis que pagaram nos últimos anos, o que lhes permitirá construir uma almofada de capital no próximo ano. Os rácios de capital de cada instituição, de acordo com os planos de capital originalmente apresentados e com a redução one-off de capital provocada pelas alterações à lei tributária, caíram abaixo dos níveis exigidos quando submetidos ao cenário hipotético de stress. Essa redução one-off não reflete o desempenho de uma instituição financeira sob stress e os bancos podem esperar um lucro pós-impostos maior no futuro, diz a Fed.

O board da Fed passou igualmente de forma condicional os planos de capital do State Street Corporation. Os testes de stress revelaram exposições de contraparte (exposição na carteira de crédito) que produziram grandes perdas sob o cenário hipotético de stress. Cenário esse que assume o incumprimento da maior parte dos clientes do banco num cenário adverso. O banco será obrigado a tomar certas medidas relacionadas com a gestão e análise de suas exposições ao risco de crédito em cenário de stress.

Isto é, em parte devido a mudanças recentes na lei tributária que afetaram negativamente os rácios de capital, dois bancos manterão as suas distribuições de capital aos níveis que pagaram nos últimos anos. Separadamente, uma instituição será obrigada a tomar certas medidas em relação à gestão e análise das suas exposições a cenários de stress.

O Federal Reserve não se opôs aos planos de capital dos Ally Financial, Inc.; American Express Company; BB&T Corporation; BBVA Compass Bancshares, Inc.; BMO Financial Corp.; BNP Paribas USA; Bank of America Corporation; The Bank of New York Mellon Corporation; Barclays US LLC.; Capital One Financial Corporation; Citigroup, Inc.; Citizens Financial Group; Credit Suisse Holdings (USA); Discover Financial Services; Fifth Third Bancorp; HSBC North America Holdings, Inc.; Huntington Bancshares, Inc.; JP Morgan Chase & Co.; Keycorp; M&T Bank Corporation; MUFG Americas Holdings Corporation; Northern Trust Corp.; The PNC Financial Services Group, Inc.; RBC USA Holdco Corporation; Regions Financial Corporation; Santander Holdings USA, Inc.; SunTrust Banks, Inc.; TD Group US Holdings LLC; U.S. Bancorp; UBS Americas Holdings LLC; and Wells Fargo & Company.