Deutsche Bank equaciona mais cortes na banca de investimento

O banco alemão está a conduzir uma nova reavaliação da sua banca de investimento, que poderá levar a mais cortes na área de trading, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto citadas pela Bloomberg.

O Deutsche Bank nos Estados Unidos é o alvo principal da reavaliação que o Deustche Bank AG está a levar a cabo, embora a revisão se estenda por toda a unidade comercial global da instituição.

O maior banco de investimento da Europa está a examinar os negócios e mercados em que o banco fica atrás de concorrentes para determinar se deve tentar reconquistar a quota de mercado ou sair, disseram as fontes à Bloomberg.

As áreas em análise são o departamento de ações, bem como renda fixa, moedas e commodities. Os altos executivos planeiam concluir a reavaliação, apelidada de “Projeto Colombo”, em poucas semanas, antes de decidir onde cortar e onde investir.

Mas a mudança prevista de CEO pode alterar a estratégia do Deustche Bank. As notícias dão conta que o banco alemão procura um sucessor do atual CEO, John Cryan.