Despesas de investimento do Setor Empresarial da Madeira dispara 113%

As despesas de investimento efectuadas pelo Setor Empresarial da Madeira disparou 113% para os 12,5 milhões de euros no final do primeiro trimestre face aos 5,8 milhões de euros do período homólogo.

Uma parte significativa desse investimento foi feito através de ativos fixos intangíveis, diz o boletim da direção do tesouro, que chegaram aos 7,7 milhões de euros, sendo que a maior parte desse valor veio por via das empresas públicas regionais (7,2 milhões de euros) face aos 489 mil euros das empresas participadas madeirenses.

Por via dos ativos intangíveis o investimento chegou aos 2,9 milhões de euros.