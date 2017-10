Despesa do Estado com Educação aumenta para 8.787 milhões de euros

O Governo de António Costa prevê gastar com educação 8.787 milhões de euros no próximo ano, de acordo com a proposta de Orçamento de Estado para 2018 entregue esta sexta-feira no Parlamento. O montante representa um aumento de 1,7% em comparação com o ano passado, em que o valor se fixou nos 8.638 milhões de euros.

A despesa total consolidada do programa da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior prevista para 2018 aumenta 13,7% para os 2.543,4 milhões de euros (mais 306 milhões de euros), em comparação com o ano passado. Na despesa total consolidada no programa orçamental, destacam-se as despesas com pessoal (1.426,3 milhões de euros) e a aquisição de bens e serviços (310,9 milhões de euros).

Na área das Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, estão previstos para o próximo ano 85 projetos, dos quais 16 são novos e 47 estão já em curso. Estima-se que o custo total destes projetos ronde os 505,8 milhões de euros, sendo estes financiados em 154,6 milhões de euros por fundos europeus.