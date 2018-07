Despesa do Estado com advogados já soma mais de 9 milhões de euros só no 1º semestre

A despesa do Estado com advogados somou 9,1 milhões de euros só no primeiro semestre do ano, o que significa um valor próximo dos 11,6 milhões de euros registados no conjunto dos 12 meses de 2017 de acordo com a edição desta terça-feira do “Jornal de Negócios”.

Até ao final de junho, os organismos públicos publicaram 308 contratos de assessoria e consultoria jurídica, quando ao longo de todo o ano passado foram assinalados 290, segundo o diário de economia do grupo Cofina.

Em termos de entidades que mais gastaram em consultadoria externa nos primeiros seis meses do ano, o grupo Águas de Portugal lidera, com 304,4 milhares de euros. Segue-se os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a Infraestruturas de Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal do Seixal.