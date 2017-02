Despesa com subsídio de desemprego cai 45% desde 2013

O Estado viu a despesa com os subsídios de desemprego ter uma descida de 1200 milhões de euros desde 2013. Nesse ano, os gastos estatais com a subvenção paga aos desempregados chegaram aos 2,74 milhões de euros e a taxa de desemprego atingiu os 17,8% (no mês de abril).

No ano passado, entre os meses de janeiro e dezembro, o Estado despendeu 1,51 mil milhões com o subsídio de desemprego, o que representa uma redução de 45% face ao ano de 2013, como noticia o “Diário de Notícias” na edição desta segunda-feira.

“As mudanças nas regras de prestações de desemprego terão tido algum efeito complementar na redução da despesa, designadamente a redução da duração das prestações”, adiantou fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao DN. A fonte do Governo explicou ainda que é necessário ter em conta que o impacto da lei de 2012 que estabeleceu o limite de 1053,30 euros na prestação “não foi imediato, vindo a estender-se no tempo”.