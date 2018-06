Despedimentos na Tesla. Musk anuncia corte de 9% no número de trabalhadores

A Tesla irá cortar 9% dos empregos, segundo anunciou o próprio CEO Elon Musk, num e-mail a que a agência Reuters teve acesso. Os despedimentos visam reduzir custos, em linha com o plano de simplificação da estrutura da produtora de veículos elétricos, sem comprometer a produção do novo automóvel Model 3 sedan.

“Como parte deste esforço, e face à necessidade de reduzir custos e tornar-nos rentáveis, tomámos a difícil decisão de despedir cerca de 9% dos nossos colegas da empresa”, revela o e-mail, citado pela Reuters.

“Estes cortes serão inteiramente na nossa população assalariada e nenhum associado de produção foi incluído, pelo que não irá afetar a nossa possibilidade de alcançar os objetivos de produção do Model 3 nos próximos meses”, acrescenta.

De acordo com o último relatório anual da Tesla, a empresa tinha 37.543 trabalhadores a tempo inteiro, em dezembro. As ações da empresa liderada por Elon Musk seguem no mercado norte-americano a valorizar 2,74% para 341,20 dólares.