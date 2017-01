A desigualdade e as políticas monetárias

Na reunião anual do World Economic Forum, realizada na semana passada em Davos, na Suiça, foi apresentado o relatório dos riscos globais para 2017 e destacadas cinco áreas chave com risco global e onde é premente uma acção imediata. Uma das áreas chave é o crescimento económico e as reformas. Neste ponto foi demonstrado que, durante o século passado, a desigualdade decresceu acentuadamente nos países industrializados, diminuindo o fosso entre os rendimentos da população mais pobre e os rendimentos da população mais rica.

Contudo, a partir de 2009 a desigualdade aumentou exponencialmente, sendo a disparidade dos rendimentos entre os mais ricos e pobres cada vez maior. É dado como exemplo, no referido relatório, que, nos Estados Unidos da América, entre 2009 e 2012, o rendimento dos 1% mais ricos cresceu mais de 31%, enquanto que o rendimento dos restantes 99% cresceu menos de 0,5%. A desigualdade é, agora, vista como a tendência global mais importante e preocupante para os próximos dez anos.

Esta realidade, já percepcionada por todos ao longo dos últimos anos, é, claramente, umas das principais causas para a nova realidade geopolítica que se verifica hoje, nomeadamente demonstrada com os resultados surpreendentes, para muitos, do referendo na Grã-Bretanha e das presidenciais nos EUA. Parece-me, também, evidente que não é uma coincidência que a disparidade de rendimentos e riqueza tenha vindo a aumentar, sem sinais de travar, a partir do ano de 2009.