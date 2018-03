Desigual anuncia 50 novas lojas e ataca América Latina

A Desigual vai apostar em novas abertura para tentar inverter a quebra de rentabilidade do negócio com que se debate há três anos. Este ano, o quarto maior grupo espanhol de moda quer abrir meia centena de lojas, a maior parte das quais na América Latina, região que representa atualmente apenas 5% das vendas da empresa. O resto das vendas está concentrado na Europa, representando as vendas digitais 14%.

A aposta do quarto maior grupo espanhol de moda passa agora por um novo reposicionamento.

A empresa, que tem sede em Barcelona, na Catalunha, fechou o exercício de 2017 com uma queda de 33% no resultados líquidos, para 47 milhões de euros. No mesmo período, as vendas caíram 11,5%, totalizando, no final do ano, 761 milhões de euros.