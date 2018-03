Desenvolvimento assente na construção está “esgotado”, diz vice-presidente do Governo da Madeira

A construção teve um papel relevante no desenvolvimento económico e social da Madeira, mas o modelo de desenvolvimento dos últimos 40 anos assente neste setor está “esgotado”, defende Pedro Calado.

O número dois do Governo Regional afirma que, no domínio da infraestruturação, a Madeira chegou ao fim de um ciclo. “Em termos de grandes obras, estão apenas por executar a construção do novo Hospital da Madeira – uma infraestrutura prioritária e urgente – e alguns projetos essenciais ao nosso desenvolvimento integrado e sustentado que se justificam serem concluídos pelo investimento já feito e por responderem aos anseios das populações que há muito aguardam pela sua concretização”, refere Pedro Calado.

“É igualmente claro que o modelo de desenvolvimento assente na construção nova já se encontra esgotado. Em resposta a novos desafios de natureza social, económica, ambiental e cultural, a aposta já não se encontra na expansão dos centros habitacionais, mas sim no regresso das populações aos centros urbanos”, acrescenta ainda o vice de Miguel Albuquerque.

Primeiros projetos desenvolvidos no âmbito do IFRRU 2020 ocorreram na Madeira

“Os dois primeiros projetos desenvolvidos e contratados no âmbito do IFRRU 2020 são da Madeira e destinam-se à reabilitação integral de prédios para a área do Turismo, no concelho do Funchal, representando um investimento de 1,5 milhões de euros”, anunciou, esta terça-feira, Pedro Calado, durante a cerimónia pública de divulgação deste instrumento financeiro.

Segundo o governante, estão no momento prontos a serem contratualizados mais dois projetos da Madeira e 15 intenções de investimento, estando os interessados a começar os processos de candidaturas ao IFRRU 2020.

O IFRRU 2020 dispõe de um orçamento de 1,4 mil milhões de euros para apoiar investimentos em reabilitação urbana em todo o território nacional, reunindo diversas fontes de financiamento, nomeadamente fundos europeus e da banca comercial.