Desenhos originais de Tintim vendidos por 360 mil euros

Os desenhos originais do livro de banda desenhada das Aventuras de Tintim “Carvão no Porão” leiloados nos Estados Unidos, foram vendidos por 422 mil dólares (cerca de 364 mil euros), menos de metade do valor máximo esperado pela leiloeira Heritage Auctions.

O leilão realizou-se a 2 de junho, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos da América, e foi transmitido em direto para a delegação europeia da leiloeira em Utrecht, na Holanda.

O comprador é um investidor foram adquiridas por um colecionador de Bruxelas que “deseja permanecer anónimo”, indicou, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP) o porta-voz da leiloeira Eric Bradley.