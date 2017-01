Desemprego registado pelo IEFP recua em dezembro

É maior quebra do ano passado, com uma diminuição de 72,611 mil pessoas desempregadas face a dezembro do ano anterior.

Os dados divulgados hoje pelo IEFP mostram a descida do desemprego nos homens (-14,9%) e nas mulheres (-11,4%), nos jovens (-20,1%) e nos adultos (-12,1%). O recuo do desemprego “fez-se sentir em todos os níveis de instrução”, refere a nota mensal do organismo.

Os decréscimos percentuais mais elevados verificaram-se no 1º e 3º ciclos do ensino básico com quedas homólogas de 14,7% e 15%, respectivamente.